У Дубая продуктов осталось на считанные дни: последствия обострения на Ближнем Востоке

Дубай / © Associated Press

Реклама

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке Дубай оказался на грани продовольственного кризиса — запасов свежих продуктов осталось лишь на 10 дней. Остановка портов и аэропортов парализует поставки.

Об этом рассказал генеральный директор логистической компании Kühne+Nagel Штефан Пауль, сообщает SRF.

Как война в Иране влияет на логистику?

Война в Иране сказывается и на мировых логистических цепочках. Регион Персидского залива играет ключевую роль в международной торговле, поэтому любые перебои там сразу ощущаются в глобальных поставках. Пауль рассказал о нехватке самолетов, возможных альтернативных маршрутах и риске дефицита поставок в Дубай.

Реклама

По словам директора Kühne+Nagel, примерно 18% глобальных мощностей авиагрузовых перевозок в настоящее время выбыли из работы, что может приводить к перегрузке логистических цепей.

"Товары накапливаются в местах производства в Азии — например, высокотехнологичная продукция из Вьетнама или потребительские товары из Китая. Но если клиенты хотят их продавать, спрос на дополнительные транспортные мощности резко возрастает. Наша задача — направить самолеты туда, где есть спрос», — рассказал Пауль.

В Дубае продуктов осталось на 10 дней

Он также описал ситуацию со снабжением непосредственно в странах Персидского залива в условиях, когда порты и аэропорты почти не функционируют.

«В Дубае запасов свежих продуктов осталось примерно на десять дней. Поскольку значительная часть товаров импортируется, в сегменте свежих продуктов дефицит может возникнуть очень быстро«, — сообщил директор логистической компании.

Реклама

Среди возможных альтернатив для обеспечения Дубая товарами он назвал доставку грузов самолетами в Саудовскую Аравию с последующей транспортировкой грузовиками, ведь границы остаются открытыми.

«Но нужно понимать масштабы: одно контейнерное судно перевозит около 20 000 контейнеров. Такое количество полуприцепов просто невозможно быстро найти. Если ситуация затянется, возникнут перебои с поставками«, — заметил Пауль.

Также он ответил на вопрос, получают ли крупные логистические компании выгоду от подобного кризиса.

«Звучит цинично, ведь много людей страдают от нынешней ситуации. Но в целом это правда: чем сложнее ситуация, тем больше спрос на наши услуги», — сказал директор Kühne+Nagel.

Реклама

Отметим, что у Kühne+Nagel есть представительство в более чем 100 странах мира и она занимается морскими, наземными, авиаперевозками.

Удары по ОАЭ — последние новости

К слову, 5 марта в Абу-Даби (ОАЭ) из-за падения обломков перехваченного противовоздушной обороной иранского дрона пострадали шестеро граждан Пакистана и Непала. Инцидент произошел в районе ICAD 2, пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.

Эвакуационный рейс Air France, следовавший в ОАЭ за французскими гражданами, развернулся во время полета из-за ракетной угрозы на Ближнем Востоке. Министр транспорта Франции Филипп Таборо отметил, что из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном полеты стали опасными. Несмотря на сложность ситуации, Париж планирует продолжать эвакуацию своих граждан при условии обеспечения безопасности.

Заметим, что Польша также начала эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока. Для этого привлекли самолеты Воздушных сил.