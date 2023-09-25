У Дуды заявили, что "Польша не будет навязываться, если Украина не захочет дружить"

В Польше говорят, что Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с ней.

Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если Украина "не захочет дружить с Польшей, навязываться не будем".

Об этом он сказал в эфире RMF24.

Пшидач подчеркнул, что действия Украины относительно зернового конфликта с Польшей "несправедливы и вредны для многих поляков".

"В интересах всех нас – и это должны понимать и украинцы – не дать разъединить себя, потому что от этого выиграет только третий актер в лице Москвы. Тем, кто этого хочет ничего не угрожает", – сказал он.

Он добавил, что "в Польше все хорошо, а Украина сейчас в беде", поэтому, по его мнению, Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей.

"Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас достаточно хорошо функционирует страна. Сегодня беда в Украине. Это Украина должна заботиться о поддержке со стороны Польши. Если нет, навязываться мы не будем", – сказал Пшидач. .

Конфликт между Украиной и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова поставлять Украине подержанную военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой.

Кроме того, Польша подготовила транзитные коридоры, которыми Украина сможет экспортировать свое зерно странам, которые в нем нуждаются. Однако Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Между тем , США требуют от Польши разъяснений относительно ее поддержки Украины после того, как польские чиновники предположили, что Варшава может прекратить военную помощь.

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