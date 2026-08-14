В двигателе Boeing, в котором "высосало" пассажира в иллюминатор, обнаружили неожиданную находку

Опасный инцидент произошел из-за неисправности двигателя / © Associated Press

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Во время рейса Ryanair из Салоник в Мемминген пассажир получил серьезные травмы после того, как обломки поврежденного двигателя выбили иллюминатор самолета. Двигатель проходил ультразвуковую проверку в мае, но тогда никаких неисправностей не было обнаружено.

Предварительные выводы представлены на сайте агентства.

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Инцидент произошел 10 июля, вскоре после взлета из Греции. Согласно предварительному отчету американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), в правом двигателе самолета сломалась лопатка вентилятора. Обломки пробили корпус двигателя и повредили окно салона.

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Ключевой деталью отчета является обнаружение в двигателе остатков птиц, в частности перьев. Остатки птиц были зафиксированы на передней части маслорадиатора, на тяге дверей реверса тяги и на нижней части корпуса вентилятора двигателя.

Проблемы начались после того, как экипаж получил предупреждение о сильной вибрации двигателя. Пилоты уменьшили мощность и провели проверку. Сначала вибрация прекратилась, потому самолет продолжил набирать высоту на автопилоте.

Однако впоследствии вибрация снова усилилась, после чего экипаж услышал громкий удар. Пилоты объявили аварийную ситуацию и начали снижение.

Инцидент в самолете — детали происшествия в Ryanair

Пассажира самолета Ryanair едва не засосало в окно самолета во время полета. Пассажиры рейса рассказали местным СМИ, что мужчина несколько минут висел головой наружу самолета, пока другим пассажирам не удалось затащить его обратно в салон.

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Данные отслеживания полета показывают, что самолет находился в воздухе около 10 минут, когда он внезапно потерял 2700 метров высоты. Пассажиры рассказали, что слышали какой-то взрыв.

Представитель греческой больницы сообщил, что 61-летний гражданин Сербии проходит лечение.

«Его жена около пяти минут держала его за ноги, чтобы его не вытянуло наружу», — сказал врач Михалис Яннакос.

В своем заявлении Ryanair сообщила, что рейс, который 10 июля следовал из греческих Салоник в немецкий Мемминген, вернулся в аэропорт вскоре после взлета из-за того, что во время полета сместилось пассажирское окно.

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