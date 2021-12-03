У двух россиян обнаружили коронавирус после возвращения из ЮАР, где бурлит опасный "Омикрон"

У двух россиян обнаружили коронавирус после возвращения из ЮАР, где бурлит опасный "Омикрон"

Штамм коронавируса, которым заболели россияне, пока не установлен.

У двух россиян по возвращении из ЮАР, где фиксируют распространение нового штамма "Омикрон", обнаружен положительный ПЦР-тест на COVID-19. Каким именно штаммом инфицировались граждане РФ, неизвестно.

Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает российский "Интерфакс".

Пассажиров поместили в карантин на 14 дней. В росСМИ также есть информация, что их госпитализировали.

"У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, обнаружен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они находились на карантине по прилету, пока госпитализированы... Информация о штаммовой принадлежности коронавирусной инфекции устанавливается", — сказано в сообщении.

Каждого из пассажиров проверили методом экспресс-тестирования, позже было организовано ежедневное ПЦР-тестирование.

К слову, Кабмин Украины принял решение с 3 декабря из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" запретить въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства из ряда стран.