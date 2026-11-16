Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / © Associated Press

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что одной из главных причин продолжения войны России против Украины остается вопрос контроля над остальной территорией Донбасса. По его словам, Москва считает эту территорию частью своих границ, тогда как Киев отказывается отдавать украинские земли.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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По его словам, Россия стремится получить оставшийся Донбасс, обосновывая свои требования собственным определением границ.

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«Россия сейчас хочет остальную часть Донбасса. Они говорят: „Это в пределах определения наших границ“. А украинцы отвечают: „Нет, это территория нашей родины, мы не отдадим ее“», — сказал Фидан.

Турецкий министр отметил, что именно это противоречие является одной из причин, по которым война продолжается.

Он также привел оценки площади спорной территории с точки зрения обеих сторон. По определению России, речь идет примерно об 11-12% территории, в то время как с украинской позиции эта доля составляет около 18%.

«Именно эта часть в настоящее время влечет за собой продолжение войны», — подчеркнул Фидан.

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США впервые заговорили о выходе ВСУ из Донбасса: что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об изменениях в позиции США по окончании войны. Во время переговоров американские спецпосланники впервые подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО.

В то же время, президент подчеркнул, что Украина «не отступает и не отдает» свои территории.

Между тем, США начали подготовку следующей многосторонней встречи по окончании войны РФ против Украины. Американские спецпосланники провели консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече в Берлине.

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А в одной из стран Европы раскритиковали формат участия в мирных переговорах по Украине.

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