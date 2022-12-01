У Эрдогана заявили, что наземная операция Турции в Сирии может начаться в любой момент

Военные Турции сейчас проводят подготовку к наземной операции

Войска Турции могут начать наземную операцию на территории Сирии в любой момент и для этого сейчас ведется подготовка.

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин, сообщает Укринформ со ссылкой на Hürriyet.

Он отметил, что операция может быть проведена разными способами и начаться завтра или в любой другой день.

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Калин отметил, что военные проводят серьезную подготовку перед тем, как начать наземную операцию в Сирии. Кроме того, представитель Эрдогана заявил, что Турция разрабатывает концепцию создания 30-километровой зоны безопасности у своих границ.

“Мы говорим то же: Слушайте, остановитесь в 30 км от границы. Не пытайтесь проникнуть в Турцию. Когда вы это сделаете, мы немедленно ответим“, — подчеркнул Калин.

Напомним, 20 ноября Турция объявила о начале проведения воздушной операции против курдов на территории Сирии и Ирака "PENÇE KILIÇ" (Коготь-меч).

По данным Reuters, в течение недели турецкая армия с гаубиц наносила удары по курдским объектам отряда народной самообороны, а боевые самолеты наносили авиаудары.

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