У Эрдогана заявили, что Турция не признает псевдореферендумы, которые Россия устроила на захваченных территориях

Турция заявила, что не признает результаты так называемых "референдумов", организованных оккупантами на захваченных украинских территориях.

Представитель президента Турции Ибрагим Калин подчеркнул, что их страна не признала результаты псевдореферендума в Крыму в 2014 году и имеет такую же четкую позицию относительно псевдореферендумов, которые Россия теперь проводит на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает CNN Türk.

"Мы не считаем попытки одностороннего референдума корректными. Ранее мы не признали крымский референдум 2014 года и его результат, наша позиция по поводу таких референдумов четкая. Мы признаем территориальную цельность украинского народа и Украины и заявляем, что мы стоим на стороне Украины", — заявил Калин.

Спикер Эрдогана подчеркнул, что Турция "является единственной страной, прилагающей искренние усилия для прекращения войны" России против Украины.

Напомним, представитель президента Турции Ибрагим Калин рассказал, как происходило согласование списков на обмен командиров полка "Азов".

По словам представителя турецкого лидера, сначала в списке на обмен было 15 имен украинских защитников, но согласовать его не удалось. В результате переговоров удалось обменять пятерых командиров полка "Азов".

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