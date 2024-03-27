У Европола украли секретные документы с данными руководителей ведомства: что об этом известно

Некоторые из утраченных документов были обнаружены благодаря жителю Гааги.

В Европоле загадочно исчезли конфиденциальные данные высших должностных лиц ведомства. Из — за этого был спровоцирован кризис в полицейском управлении ЕС. В настоящее время этот инцидент расследуется.

Об этом сообщает Politico.

Как стало известно, исчезнувшие конфиденциальные данные должны были находиться под замком в безопасной камере хранения внутри штаб-квартиры Европола в Гааге.

Издание пишет, что печатные личные дела исполнительного директора Европола Кэтрин Де Болле и других чиновников исчезли еще до сентября прошлого года.

"6 сентября 2023 директорат Европола сообщили об исчезновении личных документов нескольких сотрудников", — пишет издание.

Уже после проверки всех записей европейская полиция обнаружила "дополнительные отсутствующие файлы".

"Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных дел сотрудников является серьезным инцидентом с нарушением безопасности и личных данных", — говорится в записке, опубликованной на внутренней системе доски объявлений и датированной 18 сентября.

По словам экс-работников Европола, с которыми пообщалось издание, некоторые из утраченных документов были обнаружены благодаря жителю Гааги, который нашел их в общественном месте и принес в местное отделение полиции.

Личные файлы принадлежали исполнительному директору Европола Катрин Де Болле и трем ее заместителям. После этого руководителя отдела кадров агентства отправили «в административный отпуск».

Кроме того, пропавшие файлы могут содержать информацию о заявке на работу чиновника, соответствующее обучение, даты рождения, семейное положение, детей, текущий адрес и другую типовую информацию, хранящую отдел кадров.

Напомним, что ЕС может закрыть "финансовую дыру" для Украины вместо США.

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