У фонда дочери Путина появился комплекс ПВО: подробности

У фонда дочери Путина появился комплекс ПВО / © Paweł Dudzik Photography

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Вокруг фонда дочери Путина Екатерины Тихоновой строят новый комплекс противоракетной обороны. На территории штаб-квартиры фонда «Иннопрактика» построили бетонную площадку и развернули зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вокруг фонда дочери Путина строят комплекс ПВО

В российской столице строят новый объект противоракетной обороны вблизи научно-исследовательского института, связанного с дочерью президента РФ Владимира Путина. Так, в Москве в очередной раз усиливают оборону от возможных украинских ударов.

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Российская служба Радио Свобода выяснила, что на территории штаб-квартиры фонда «Иннопрактика» возвели бетонную площадку и установили комплексы ПВО С-400. Россия поддерживает этот проект стоимостью 1,7 миллиарда долларов, который возглавляет младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.

Новый военный объект расположен на возвышенности в центре города — менее чем в 10 километрах от Кремля и примерно в 300 метрах от одного из зданий Московского государственного университета. Он стал минимум пятой схожей площадкой в рамках создания внутреннего кольца противовоздушной обороны Москвы.

Спутниковые снимки строительной площадки свидетельствуют о том, что его форма и размеры полностью совпадают с параметрами других аналогичных военных объектов в Москве.

До сих пор российские военные строили оборонную инфраструктуру Москвы преимущественно с помощью комплексов «Панцирь-С1». Но новые позиции С-400 ориентированы на перехват ракет. Вероятно, Москву готовят к украинским баллистическим ракетным атакам.

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Несмотря на то, что украинские прицельные удары по Москве и другим регионам РФ, очевидно, не нравятся россиянам, Путин не демонстрирует намерений смягчать свои требования по окончанию войны.

Строительство нового комплекса ПВО возле фонда «Иннопрактика» является очередным свидетельством особого внимания структур безопасности к объектам, связанным с Путиным и его семьей.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году более 25 позиций ПВО, включая комплекс С-400, развернули на Валдае. Эту лесистую местность у озера Путин стал посещать чаще других государственных резиденций после начала полномасштабной войны.

Этим поместьем также пользуется вероятная партнерша российского президента Алина Кабаева вместе с детьми, отцовство которых приписывают Путину.

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Дочь Путина: последние новости

Напомним, вероятная внебрачная дочь президента России Владимира Путина Луиза Розовая начала получать массу негативных сообщений после своего заявления с критикой поступков отца.

На своей Instagram-странице девушка призвала прекратить ей писать и подчеркнула, что не имеет никакого отношения к политике или ситуации в мире и отказывается от каких-либо комментариев.

Ранее, после начала полномасштабной войны России против Украины, Розовая уже оказывалась в эпицентре жесткой критики и обвинений. Из-за волны хейта она удалила свой аккаунт и долго избегала публичности, но впоследствии переехала в Париж, где получила образование в области искусства.

Сейчас Луиза работает диджеем и модельером и постепенно возвращается к творческой и публичной жизни.

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