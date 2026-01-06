- Дата публикации
У Германии есть "определенные ожидания от Украины": Мерц призвал Зеленского остановить миграцию
Европа ожидает от Киева создания таких экономических условий, при которых молодые мужчины будут оставаться отстраивать собственное государство, а не искать лучшей судьбы за рубежом.
У Германии и других европейских партнеров есть конкретные ожидания относительно демографической и экономической политики Украины, которые приведут к прекращению миграции молодежи на Запад.
Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже 6 января.
Выступая перед прессой, он подчеркнул необходимость удержания трудового ресурса внутри страны.
«Достойная работа дома»
Мерц отметил, что этот вопрос уже поднимался во время предварительных дискуссий с украинским руководством.
«Следовательно, это также означает определенные ожидания от Украины… Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины могли найти достойную работу в своей стране, а не ехать в Германию, Польшу или Францию», — заявил немецкий канцлер.
Он добавил, что эта тема не нова для диалога между Киевом и Брюсселем.
"Это то, что мы уже обсуждали вместе в Брюсселе", - резюмировал политик.
Напомним, на этом же саммите спецпосланник США Стив Виткофф анонсировал подготовку «соглашения о процветании» , которая, вероятно, должна помочь Украине реализовать эти экономические задачи.