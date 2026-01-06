ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
700
Время на прочтение
1 мин

У Германии есть "определенные ожидания от Украины": Мерц призвал Зеленского остановить миграцию

Европа ожидает от Киева создания таких экономических условий, при которых молодые мужчины будут оставаться отстраивать собственное государство, а не искать лучшей судьбы за рубежом.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

У Германии и других европейских партнеров есть конкретные ожидания относительно демографической и экономической политики Украины, которые приведут к прекращению миграции молодежи на Запад.

Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже 6 января.

Выступая перед прессой, он подчеркнул необходимость удержания трудового ресурса внутри страны.

«Достойная работа дома»

Мерц отметил, что этот вопрос уже поднимался во время предварительных дискуссий с украинским руководством.

«Следовательно, это также означает определенные ожидания от Украины… Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые мужчины могли найти достойную работу в своей стране, а не ехать в Германию, Польшу или Францию», — заявил немецкий канцлер.

Он добавил, что эта тема не нова для диалога между Киевом и Брюсселем.

"Это то, что мы уже обсуждали вместе в Брюсселе", - резюмировал политик.

Напомним, на этом же саммите спецпосланник США Стив Виткофф анонсировал подготовку «соглашения о процветании» , которая, вероятно, должна помочь Украине реализовать эти экономические задачи.

Дата публикации
Количество просмотров
700
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie