У Гиркина истерика из-за зерновой сделки: обещает Путину "удар ножом в спину"

Все чаще Гиркин критикует Путина, хотя ранее ограничивался лишь "придворными" диктатора.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) снова возмущен и бьется в истерике: на этот раз ему не понравилось продление зерновой сделки.

В своем Telegram Гиркин предупредил диктатора Путина, что его ждет "нож в спину" от Турции.

"В связи с продлением зерновой сделки президенту (Путину. – Ред.) надо срочно:

1) отыскивать место на спине, куда турки еще не воткнули ножа (а очередной нож точно будет);

2) готовить речь с рассказом о том, как его очередной раз провели за нос. Возможно - очень грубо, возможно - в рамках терпимого, но в любом случае - за него уже взялись и повели", – заявил террорист.

Отметим, что если раньше Гиркин-Стрелков нещадно критиковал лишь Медведева и Шойгу с Герасимовым, затем добавил в свой "черный список" Пригожина, то в последнее время достается и самому Путину, который был "неприкасаемым".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" по коридору в Черном море было продлено еще на два месяца.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, зерновая сделка продолжит свое действие до 18 июля.

Отметим, что Кремле постоянно угрожали заблокировать "зерновой коридор". На каких условиях Путина удалось уговорить продлить сделку, пока не сообщается.