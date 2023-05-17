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У Гиркина истерика из-за зерновой сделки: обещает Путину "удар ножом в спину"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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У Гиркина истерика из-за зерновой сделки: обещает Путину "удар ножом в спину"

Террорист возмущен продлением зерновой сделки

Все чаще Гиркин критикует Путина, хотя ранее ограничивался лишь "придворными" диктатора.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) снова возмущен и бьется в истерике: на этот раз ему не понравилось продление зерновой сделки.

В своем Telegram Гиркин предупредил диктатора Путина, что его ждет "нож в спину" от Турции.

"В связи с продлением зерновой сделки президенту (Путину. – Ред.) надо срочно:

1) отыскивать место на спине, куда турки еще не воткнули ножа (а очередной нож точно будет);

2) готовить речь с рассказом о том, как его очередной раз провели за нос. Возможно - очень грубо, возможно - в рамках терпимого, но в любом случае - за него уже взялись и повели", – заявил террорист.

Отметим, что если раньше Гиркин-Стрелков нещадно критиковал лишь Медведева и Шойгу с Герасимовым, затем добавил в свой "черный список" Пригожина, то в последнее время достается и самому Путину, который был "неприкасаемым".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" по коридору в Черном море было продлено еще на два месяца.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, зерновая сделка продолжит свое действие до 18 июля.

Отметим, что Кремле постоянно угрожали заблокировать "зерновой коридор". На каких условиях Путина удалось уговорить продлить сделку, пока не сообщается.

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Дата публикации
Просмотры
1080
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