У границы России стартовали масштабные военные учения НАТО: в МИД РФ отреагировали

В России заявили, что учения НАТО якобы "носят демонстративно провокационный характер".

В понедельник, 14 марта, НАТО начало широкомасштабные военные учения на границе с Россией. Учения продлятся почти две недели — до 15 марта.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

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Согласно заявлению, более 20 000 солдат из 14 стран примут участие в учениях под руководством Норвегии Nordic Response 24 в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции и с участием Финляндии как члена НАТО впервые.

Среди других стран-участниц учений — Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и США.

"Учения продемонстрируют оперативную способность, сплоченность и волю НАТО защищать всю территорию Альянса. Поскольку Steadfast Defender 24 будут крупнейшими учениями НАТО за последние десятилетия, подготовка к ним и Nordic Response 24 продолжается уже несколько лет", — говорится в сообщении.

В России уже отреагировали на учения у своих границ.

"Россия следит за начавшимися учениями НАТО Nordic Response, они носят демонстративно провокационный характер", — заявили в МИД страны-агрессора.

Напомним, издание CNN пишет, что армия США сокращает тысячи должностей, чтобы подготовиться к следующей большой войне.

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