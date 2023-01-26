У границы Украины высаживался десант белорусской и российской армий: показали видео и фото

В пограничной Украине Брестской области состоялись тренировки по высадке десанта ВС РБ и Российской Федерации.

Видео и фото опубликовала пресс-служба Минобороны Беларуси.

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В оборонном ведомстве союзницы РФ рассказывают, что во время белорусско-российской летно-тактической учебы в высадке приняли участие более сотни военнослужащих 38 воздушно-десантной бригады. Военные совершили прыжки с парашютом из самолета ИЛ-76МД. Выброс десанта происходил с высоты 600 метров со штатным вооружением и экипировкой.

В рамках совместного летно-тактического обучения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на России", – говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Следует отметить, что 25 января в Украине звучала странная воздушная тревога, которая была объявлена только в Волынской и Ровенской областях. Именно эти регионы граничат с Брестской областью. Вероятно, высадка десанта была причиной тревоги.

Что происходит в Беларуси

Напомним, наблюдатели сообщали, что в Беларуси в ближайшие дни ожидаются активные полеты авиации в рамках совместных лётно-тактических учений РФ и РБ.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси. По информации СМИ, в Беларуси создают аналог ППК "Вагнер".

По данным Генштаба, на территории Беларуси сейчас находятся от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян, которые там тренируются. Для наступления с северной границы Украины у врага недостаточно сил. Для наступательных действий нужно чуть ли не вдвое больше, говорят военные и добавляют, что заявления о вероятной атаке пока выглядят на нервах.