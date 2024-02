У ХАМАС был командный тоннель под штаб-квартирой ООН в Газе — видео

Израильские войска обнаружили сеть тоннелей бойцов ХАМАС под штаб-квартирой агентства ООН для помощи палестинским беженцам в Газе (UNRWA).

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что за последние две недели силы обороны Израиля провели ряд рейдов на объектах террористов ХАМАС в северной и центральной частях Газы.

"Длина тоннеля составляет 700 метров, а глубина – 18 метров, в нем расположены несколько устойчивых к взрыву дверей. Тоннель оснащен электросетью, подключенной к штаб-квартире UNRWA в Газе, то есть Агентство ООН обеспечивало туннель электроэнергией", — говорится в сообщении.

По данным Израиля, тоннель служил "значительным активом военной разведки ХАМАС". Армия обнародовала видео со схемой, показывающей соединение под объектами агентства, утверждая, что это доказательство того, что ХАМАС использует инфраструктуру агентства ООН.

Эти findings were found within @UNRWA facilities:



Действия на ISA intelligence, силы отнесены к теннису shaft near UNRWA school, leading to underground terrorist tunnel beneth UNRWA's main headquarters. Существует электроэнергетика внутри туннеля… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o — Israel Defense Forces (@IDF) February 10, 2024

В Газе UNRWA управляет школами, клиниками первичной медицинской помощи и другими социальными службами, а также распределяет помощь, описывая свою деятельность как чисто гуманитарную.

Журналисты во время поездки вошли в шахту возле школы на периферии комплекса ООН, спустившись в облицованный бетоном тоннель.

"Двадцать минут ходьбы через удушающий, жаркий, узкий и порой извилистый проход привели их под штаб-квартиру UNRWA", – сказал подполковник ЦАХАЛа.

В Туннеле было офисное помещение со стальными сейфами, которые были открыты и опорожнены. Одна большая камера была заполнена компьютерными серверами, другая – промышленными батарейными блоками.

"Отсюда все ведется. Вся энергия для проходивших туннелей идет отсюда. Это одно из центральных командований разведки. Это место является одним из подразделений разведки ХАМАС, где они руководили большей частью боевых действий", — прокомментировал израильский военный.

В своем заявлении UNRWA утверждает, что покинуло штаб-квартиру 12 октября, спустя пять дней после начала войны, и потому "не может подтвердить или иным образом прокомментировать" израильскую находку.

"UNRWA не имеет военного опыта и опыта по безопасности, а также не имеет возможности проводить военные инспекции того, что находится или может быть под его помещениями", — говорится в заявлении.

"Мы знаем, что у них (ХАМАС – ред.) есть люди, которые работают в UNRWA. Мы хотим, чтобы каждая международная организация работала в Газе. Это не проблема. Наша проблема — ХАМАС", — сказал подполковник ЦАХАЛа журналистам.

UNRWA – агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (БАПОР, англ. United Nations Relief and Works Agents for Palestine Refugees in the Near East) – агентство ООН, поддерживающее помощь и развитие палестинских беженцев.

Напомним, Израиль потребовал уволить генсека ООН Антониу Гутерриша после обвинений в том, что 12 сотрудников агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) были причастны к насильственному нападению ХАМАС 7 октября.

