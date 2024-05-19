У исполнителя покушения на Фицо могли быть сообщники: следователи обнаружили подозрительный нюанс

После задержания подозреваемого произошла странная активность в его аккаунте в соцсети, в результате которой исчезла его переписка.

В расследовании попытки убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошли кардинальные изменения: следователи подозревают, что у исполнителя покушения могли быть сообщники.

Об этом сообщил в воскресенье, 19 мая, министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток, передает издание Aktuality.sk.

По его словам, в специально созданной следственной группе считают, что задержанный за это преступление 71-летний мужчина не был "волком-одиночкой", поскольку после покушения произошла подозрительная активность в его аккаунте в соцсети.

"Через два часа после покушения злоумышленник удалил весь Facebook и историю общения в мессенджере, причем ни он, ни его жена, очевидно, этого не делали. Эта оперативная информация делает возможным, что за преступлением стоит группа лиц", – заявил министр внутренних дел.

Как известно, подозреваемый в попытке убийства словацкого премьера Юрий Чинтул был задержан сразу на месте преступления. Его жену следователи называют недостаточно "технически грамотной", чтобы она "зачистила" следы деятельности своего мужа в соцсети.

Ранее вице-премьер-министр и министр обороны Роберт Калиняк также отметил, что нападающий, вероятно, общался об убийстве с кем-то из своего окружения. По его словам, более реалистичной является версия, что он действовал не один.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы возле здания, где проходило заседание правительства.

Впоследствии стало известно, что задержанный за покушение на жизнь премьер-министра Словакии 71-летний Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с его участниками совместное фото.

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