У итальянского побережья разбилась лодка с мигрантами – не менее 30 погибших

В воскресенье, 26 февраля, у южного побережья Италии из-за шторма затонула лодка с мигрантами – погибли по меньшей мере 30 человек. Судно перевозило более 100 людей. Береговая охрана приморского курорта Стеккато-ди-Кутро обнаружила тела мигрантов на берегу.

Об этом пишет Sky News.

Лодка, которая перевозила мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана, разбилась о камни во время шторма на море. Точной информации, откуда плыло судно, нет, но лодки с прибывающими мигрантами обычно отходят от берегов Турции или Египта, пишет СМИ.

В настоящее время на месте инцидента береговая охрана, пограничная полиция и пожарные проводят спасательные работы.

По информации итальянских СМИ, еще три тела мигрантов были обнаружены в воде. Власти города пока не комментировали инцидент.

Напомним, после того, как в Болгарии обнаружили грузовик с 18 мертвыми мигрантами, прокуратура объявила обвинения шестерым лицам, в том числе водителя грузовика и его спутнику. Их подозревают в торговле людьми.

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