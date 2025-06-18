У Израиля заканчиваются запасы оборонных ракет-перехватчиков - СМИ

Израиль. / © Associated Press

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Израилю не хватает оборонительных ракет-перехватчиков. Речь идет о системах Arrow.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

По его словам, у Израиля заканчиваются запасы ракет-перехватчиков Arrow. Они играют немаловажную роль в противодействии баллистическим ракетам дальнего радиуса действия со стороны Ирана.

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В отчете отмечают, что существует "возрастающая обеспокоенность" относительно того, что Израиль истощает свои оборонные возможности перед лицом иранских ударов.

Перехватчики Arrow являются частью израильской оборонной сети, включающей "Пращу Давида" и "Железный купол".

В частности, перехватчик Arrow имеет дальность полета почти 1500 миль и является одним из самых больших в израильском арсенале. Это означает, что он может перехватывать угрозы, прежде чем они пересекут воздушное пространство Израиля.

Система Arrow-2 также используется для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

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Напомним, Британия усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке для защиты от Ирана . Страна направила дополнительные истребители Королевских ВВС, чтобы "лучше защитить свое присутствие" на Кипре и Омане.

Заметим, что ранее Иран пригрозил США, Британии и Франции. Тегеран заявил, что их военные будут атаковать корабли и базы этих стран в регионе, если они не отступят и помогут приостановить удары по Израилю.

Как сообщалось, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после серии ударов Израиля пригрозил, что "битва начинается". Что больше - Тегеран не проявит "никакого милосердия".