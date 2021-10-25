У канадского побережья вторые сутки горит контейнеровоз с тонами химикатов: что случилось

Вокруг аварии объявили зону чрезвычайной ситуации.
Вторые сутки горит контейнеровоз с тонами химикатов у канадского побережья.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 октября.
Вокруг аварии объявили зону чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, горят контейнеры, в которых перевозили 52 тонны химикатов. От пожара в воздух поднимается токсичный газ.
Впрочем, местные власти уверяют: угрозы для людей на побережье нет. Кораблям рекомендуют обходить этот район.
К слову, судно направлялось в Ванкувер. Что стало причиной возгорания — неизвестно. С корабля эвакуировали 16 человек. Пятеро членов экипажа остались на борту, чтобы не допустить распространения огня.
Как сообщалось, в результате аварии пассажирского судна у побережья Туниса погибли не менее 41 человек. Авария произошла у побережья Сиди Мансур в юго-восточном Тунисе.