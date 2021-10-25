У канадского побережья вторые сутки горит контейнеровоз с тонами химикатов: что случилось

У канадского побережья вторые сутки горит контейнеровоз с тонами химикатов: что случилось

Вокруг аварии объявили зону чрезвычайной ситуации.

Вторые сутки горит контейнеровоз с тонами химикатов у канадского побережья.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 октября.

Также читайте В Черноморске судно под флагом страны из Океании протаранил носом причал

Вокруг аварии объявили зону чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, горят контейнеры, в которых перевозили 52 тонны химикатов. От пожара в воздух поднимается токсичный газ.

Впрочем, местные власти уверяют: угрозы для людей на побережье нет. Кораблям рекомендуют обходить этот район.

К слову, судно направлялось в Ванкувер. Что стало причиной возгорания — неизвестно. С корабля эвакуировали 16 человек. Пятеро членов экипажа остались на борту, чтобы не допустить распространения огня.

Новости мира: у канадского побережья вторые сутки горит контейнеровоз с тонами химикатов

Как сообщалось, в результате аварии пассажирского судна у побережья Туниса погибли не менее 41 человек. Авария произошла у побережья Сиди Мансур в юго-восточном Тунисе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку