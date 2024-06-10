"У каждого есть свое прозвище": все, что известно о двойниках Путина

Из имения без бронежилета нет ногой. Российский президент Владимир Путин настолько боится всего и всех, что дальше своей комнаты не выходит без бронежилета. Его пищу перед употреблением дают слугам, чтобы диктатора вдруг не отравили, а на мероприятиях все чаще видят двойников, чем самого кремлевского вождя.

Эти факты уже прокомментировались и в украинской разведке. Все детали и известно о двойниках Путина – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Боится даже есть первым! Кто стережет Путина?

По данным ГУР, у российского диктатора есть двойники и использует их даже на официальных мероприятиях. Между тем в издании The Moscow Times утверждают, что с диктатором летают персональные повара, но специальная группа сотрудников проверяет всю еду, прежде чем он ее съест.

Также, по данным СМИ, у охранников вокруг Путина есть раскладные бронещиты, замаскированные под дипломаты. О том, что у кремлевского диктатора двойники, разумеется, давно не секрет. Об этом кричат все, кто только может. Более того, Путин умудряется себе подобных вместо себя отправлять даже на официальные встречи.

Прозвище двойников

Вообще, говорят, что в общей сложности у Путина по меньшей мере 5 двойников и каждый из них имеет свое прозвище. И вот что известно о трех. Первый носит клеймо — " Крым ", второй — " бункерный ", третий — " говорун". И хотя когда-то все это была конспирология, сейчас ни у кого не остается сомнений, что Путин боится выходить на публику лично, а потому наплодил двойников. Кому-то даже делали пластику, чтобы было очень сложно отличить от оригинала.

Кроме этого, уже не раз по миру разлетались слухи, что бункерный дед, действительно Путин, на самом деле давно умер. В частности, сенсационное заявление об этом в феврале 2024 года сделал российский политолог Валерий Соловей. Он убеждал, что президент РФ Владимир Путин умер еще в прошлом году, и теперь публике представлен его двойник.

Кремлевская элита вроде бы контролирует это, а тело оригинального российского диктатора запихнула в морозильную камеру. А перед этим в 2023 году японцы даже провели исследование посредством анализа от искусственного интеллекта. Исследование, основанное на распознавании лиц, сравнении голосов и телодвижений, указывает на то, что существует несколько разных Путинов.

В репортаже для крупной японской телевизионной сети TBS говорится, что по меньшей мере два двойника Путина были замечены на разных мероприятиях. Телеканал утверждает, что настоящий Путин принимал ежегодный парад прошлогодний ко Дню Победы на Красной площади 9 мая. Сложная технология распознавания лиц обнаружила, что Путин, инспектировавший Крымский мост десять месяцев назад, всего на 53% совпадает с Путиным на Красной площади.

А появление Путина в 2023 году на фронте в оккупированном Мариуполе в марте по данным японцев демонстрирует лишь 40-процентное сходство с Путиным на Красной площади, говорится в анализе. Еще одним потрясающим выводом является то, что между Путиным на Крымском мосту и Путиным в Мариуполе есть лишь 18-процентное сходство по распознаванию лица.

Голос Путина

Кроме того, в эфире был проведен анализ голоса в лаборатории Института аудиокоммуникаций Японии, которая тесно сотрудничает с полицией в уголовных расследованиях. Этот анализ голосовой биометрии сосредоточился на слове "спасибо", которое Путин произносил в разных случаях. Голос Путина, выступавший на Евразийском экономическом форуме в мае, считающийся настоящим диктатором, отличался от трех других выступлений Путина.

Телевизионный анализ пришел к выводу, что голос президента на форуме отличался от других выступлений Путина. Кроме разницы в произношении звука "с" есть заметный разрыв в последовательном произношении "па" и "си". Были продемонстрированы графики анализа голоса, подчеркивающие отличия в ударении.

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"Существует разница в условиях записи, а также в произношении как таковом, но все же редко случаются такие сильные отличия. Сейчас мы должны сказать, что вероятность того, что эти два голоса принадлежат разным людям, высока", — говорится в сообщении.

Хотя голоса внешне схожи, графики анализа показывают, что они разительно отличаются. Это свидетельствует о том, что двойник использовался на концерте в поддержку военных в феврале 2023 года и во время визита в Мариуполь в марте, когда был задействован тот же двойник. То есть, двойника используют даже перед тысячами людей, как это было на концерте.

В программе отмечалось, что это было «рисковано», потому что его могли распознать как фальшивку. Однако программа предположила, что двойник мог быть использован из-за риска убийства, связанного с войной в Украине. Также японцы провели и анализ телодвижений путина или его копирок. Говорят, что тот же мариупольский двойник появился на вертолетном заводе в Сибири в марте. Тогда появилось и предположение, что другой двойник Путина размахивал руками и неоднократно касался своего носа – а это черты, не особенно характерные для настоящего диктатора.

Бывший коллега-шпион КГБ Сергей Жирнов сказал, что, по его мнению, это был двойник, который не боялся приближаться к людям так, как это делал Путин. Кроме этого, были проанализированы предварительные встречи Путина с китайским лидером Си Цзиньпином и его переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко, когда было зафиксировано 94-процентное совпадение, что это было одно и то же Путин. А еще выдает двойников походку.

"Мы видим самого Путина, который гуляет с Си Цзиньпином, и его же во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге в июле прошлого года. Мы использовали новейший искусственный интеллект, чтобы сравнить два видео с ходьбой, и совпадение составило 86%", – указано в сообщении.

Добавим, российский правозащитник и блогер Марк Фейгин выразил мнение, что глава страны-агрессорки Путин действительно имеет двойника, но он не подменяет диктатора на публичных мероприятиях.

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