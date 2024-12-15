У Керчи волны разрубили пополам два российских танкера (фото)

В акватории Керченского пролива из-за повреждения корпуса от ударов волн затонули танкер "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" Оба судна потерпели крушение после того, как волны раскололи их на две части.

Об этом сообщили РосСМИ.

На борту каждого танкера находилось по 13 человек. На первом судне, "Волгонефть-212", перевозившем 4000 тонн мазута, уже вытекло значительное количество горючего, образовав в море большое черное пятно. В результате повреждения корпуса танкера экипаж оказался в опасности, и сейчас спасатели пытаются эвакуировать людей. На место крушения прибыл вертолет МЧС России для помощи.

Два танкера раскололись на две части из-за сильных волн/Фото: скриншот

Это уже второй случай, когда суда этой компании испытывают катастрофу из-за структурных дефектов. Ранее подобное произошло с "Волгонефтью-139", который также затонул после того, как волна пробила его корпус, и он раскололся на две части. Все эти танкеры были модернизированы в 1990-х годах, когда они были переработаны в класс "река-море". Эти конструкционные изменения были проведены не очень качественно, что привело к возникновению трещин в корпусе во время ударов волн.

Возле Керчи волны разрубили пополам два российских танкера

В результате этой аварии угроза загрязнения окружающей среды оставляет серьезный след в регионе. Спасательные работы продолжаются, и спасатели уже более четырех часов работают по спасению экипажа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черном море, неподалеку от Керченского пролива, был поврежден танкер Российской Федерации.

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