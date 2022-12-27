У кремлевских пропагандистов произошла истерика из-за карты РФ в кабинете Буданова (видео)

Среди кремлевских пропагандистов началась истерика из-за карты с разваленной Россией, которую они заметили в кабинете начальника украинской разведки Кирилла Буданова.

В России обеспокоены тем, что такие карты в Украине якобы могут свидетельствовать о планах ВСУ захватить РФ.

Такие утверждения один из так называемых "военных экспертов" объявил во время российских токшоу.

Он утверждает, что Вооруженные силы Украины якобы готовы сейчас провести крупномасштабную наступательную операцию и разгромить врага — ВС РФ. По словам псевдоэксперта, это будет "решительно, полностью, в течение нескольких месяцев, по меньшей мере, до лета".

"Вот эта карта, которую себе повесил Буданов – так будет поделена Россия. Вот к этому они готовят нас", – предупредил он граждан РФ.

Карта, которая, скорее всего, призвана потролить РФ, после поражения россиян в Украине Курской и Белгородской области должны отойти Украине, Калининградской Германии, Карелии Финляндии, а Курильские острова Японии. Сама же Россия развалится на несколько больших частей.

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