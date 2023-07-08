У Кремля остались два главных условия для "зернового соглашения" — народный депутат

В Кремле уменьшили количество своих условий для продления так называемого "зернового соглашения" после 17 июля. Теперь осталось всего два главных требования.

Об этом сообщил в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, первым пунктом требований является подключение к SWIFT "Россельхозбанка".

“Такая настойчивость, потому что председатель наблюдательного совета там… Патрушев-младший (т.е. сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева – ТСН.ua ). Мафиозная семейка Патрушевых доит именно эту корову”.

Вторым требованием, по информации нардепа, является запуск на мировой рынок российского аммиака.

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Для этого нужно восстановить аммиакопровод "Тольятти-Одесса", который идет по территории Украины 1000 км. Но он еще 5 июня был взорван в Харьковской области возле Купянска – на территории, где идут боевые действия. Другим вариантом могут являться балтийские порты.

Ранее, кроме упомянутых пунктов, Кремль требовал:

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмену ограничений на страхование и перестрахование судов с российской продовольствием и удобрениями плюс снятие запрета на доступ таких судов в порты;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Нардеп Гончаренко выразил надежду, что президент Турции Эрдоган дожмет на переговорах хозяина Кремля и добьется продления "зернового соглашения" без выполнения и этих условий или при выполнении только первого условия.

Напомним, накануне, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Эрдоганом заявил, что жизнь зернового коридора не должна зависеть "от настроения, с которым проснулся президент РФ". Президент Турции стремится продлить "зерновое соглашение" на два года.

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