Война / © ТСН.ua

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Минобороны России и российские региональные власти все чаще сокращают и задерживают первоочередные военные расходы и расходы на вербовку из-за неспособности решить проблему растущего дефицита бюджета.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным российского оппозиционного издания «Верстка», Минобороны РФ подготовило проект приказа о переносе декабрьских выплат для российских военнослужащих, не участвующих в боях в Украине, на январь 2027 года.

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Обвал бонусов за подписание контракта

Параллельно в регионах РФ быстро падут суммы денежного поощрения для новобранцев. Как сообщает петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на местный военкомат, в Санкт-Петербурге единовременную региональную выплату за подписание контракта урезали до 400 000 рублей (около $4 940).

Для сравнения:

еще в середине октября 2026 г. эта выплата составляла 1 миллион рублей (около $12 350);

к октябрю 2026 года сумма достигала 3,5 миллиона рублей (около $43 224).

В эти суммы не входят федеральные выплаты от Минобороны РФ в размере 400 000 рублей.

Отмена выплат семьям погибших

Также 3 ноября один из российских пропагандистов признал, что в течение 2026 года региональные власти в РФ массово сокращали или вообще отменяли выплаты за гибель военнослужащих. По меньшей мере, в 12 субъектах РФ компенсации семьям погибших оккупантов урезали от 50% до 100%.

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Как подчеркивают аналитики ISW, российская модель комплектования армии полностью полагалась на все более дорогие финансовые стимулы. Это позволяло удерживать темпы вербовки и избегать политической рискованной общей мобилизации в условиях роста инфляции и потерь на фронте.

Ранее Кремль и российские регионы уже урезали социальные расходы, а также повысили налоги и экспорт, чтобы профинансировать войну. Теперь Россия вынуждена искать дополнительную бюджетную экономию, урезая военные расходы за пределами непосредственных боевых действий в Украине.

Напомним, военные расходы России с учетом сопутствующих расходов составляют $177,4 млрд, сообщает ГУР. В то же время финансирование войны более чем в три раза превышает совокупные годовые расходы на образование и здравоохранение.

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