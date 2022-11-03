У Кремля заканчиваются деньги на выплаты мобилизованным россиянам — IWS

В России начинаются митинги мобилизованных, которым не выплачивают ранее обещанные деньги

Российские власти уже сталкиваются с трудностями относительно выплат ранее обещанных денег мобилизированным россиянам, эти проблемы усугубляют социальное напряжение в российском обществе.

Об этом сообщает американский институт изучения войны (IWS).

Российские Telegram-каналы сообщают о многочисленных митингах, на которых мобилизованные протестуют и требуют обещанных денег.

Подобный протест был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал к протестующим мобилизованным, что власти не обещали им выплату 300 000 рублей.

Семьи мобилизованных публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусееву, что они не получили обещанной компенсации в 120 тыс. рублей.

Аналитики IWS отмечают, что Кремлю нужно искать деньги и продолжать платить то, что он пообещал, чтобы поддерживать контроль над обществом и некоторое сходство с моральным духом среди мобилизованных россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что в России продолжается мобилизация, несмотря на заявления властей. К примеру, мужчины продолжают получать повестки в Тюмени и Санкт-Петербурге.

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