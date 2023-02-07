У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

Ячейка землетрясения была в 189 километрах от Северо-Курильска.

Во вторник, 7 февраля, в Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,8.

Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение произошло в 18:45 по камчатскому времени – 9:45 по Киеву. Ячейка землетрясения была в 189 километрах от Северо-Курильска.

"Глубина 42 километра, магнитуда 5.8", — говорится в сообщении.

К слову, после мощного землетрясения 6 февраля, эпицентр которого находился в районе турецкого Кахраманмараша, по миру прокатилась серия подземных толчков. Известно о землетрясениях в Казахстане, Китае и США.

Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло очень сильное землетрясение магнитудой 7,7. По данным американского агентства, в Турции зафиксировано более 75 подземных толчков силой 4,0 или больше.

По состоянию на утро 7 февраля погибли 4200 человек. Впрочем, в ВОЗ предупреждают, что число жертв землетрясения на юго-востоке Турции, близ границы с Сирией, может возрасти в восемь раз.

Читайте также:

Землетрясение в Турции: что известно о погибших украинцах