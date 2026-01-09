ТСН в социальных сетях

У Лукашенко есть план на случай, если его захватят, как Мадуро

В Беларуси нереально совершить операцию по похищению президента страны, как это произошло в Венесуле.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что вариант его свержения в результате операции типа той, которую США совершили в Венесуэле против Николаса Мадуро, в Беларуси нереален.

Об этом сообщило пропагандистское информагентство БЕЛТА.

«Вы помните в прошлом году заседание Совбеза Беларуси, где мы распределили роли на случай „а что, если не будет президента? Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено“, — уверенно сказал Лукашенко.

Напомним, в ночь на 3 января в Каракасе, Венесуэла, раздалось, по меньшей мере, семь взрывов. По приказу президента США Дональда Трампа под ударом находились несколько военных объектов страны, включая авиабазы «Ла-Карлотта» и «Фуэрте Тиуна», морской порт Ла-Гуайра, дом министра обороны и сигнальную антенну «Эль-Волькан».

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из страны в США. Им предъявили обвинения в наркотерроризме, импорте кокаина, незаконном владении пулеметами и взрывчаткой, а также заговоре против США.

Трамп заявил, что США планируют руководить Венесуэлой, пока не смогут обеспечить «безопасный, надлежащий и расчетливый переход власти», а также готовы ко второй, более мощной атаке на Венесуэлу, но пока в этом нет необходимости.

