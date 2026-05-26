У Лукашенко обвинили Украину в попытках атак на Беларусь: в ГПСУ ответили

Белорусский военный / © Сайт Минобороны Белоруси

В Совете безопасности Беларуси обвинили Украину в регулярных попытках боевых дронов поразить пограничную инфраструктуру. В Госпогранслужбе Украины назвали эти заявления абсурдными.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и прокомментировал для «Украинской правды» представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Обвинения Беларуси в адрес Украины по БпЛА

По словам Вольфовича, в течение недели украинские беспилотники якобы 116 раз пытались пересечь границу Беларуси. По его утверждению, дроны якобы были нацелены на повреждение объектов пограничной инфраструктуры.

«Ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БпЛА и их падение на наши территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. К ним 59 раз применяли силы дежурной службы», — высказался госсекретарь Совбеза Беларуси.

Он также заявил об угрожающем характере «действий украинских националистов».

Реакция Украины на обвинения со стороны Беларуси

В ГПСУ заявили, что подобные обвинения со стороны Беларуси являются очередной попыткой переложить ответственность на Украину.

"Много каких-то абсурдных слов о ситуации в Украине и что ежедневно они средствами ПВО фиксируют регулярное пересечение границы с нашего государства боевыми БПЛА. Только за последнюю неделю «насчитали» 116. У меня вопрос — это же сколько приходилось себя сдерживать, чтобы молчать о таких «провокациях» украинцев. И к тому же их ПВО вероятно может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют», — высказался Демченко.

В то же время известно, что Россия использует территорию Беларуси и других соседних государств для пролета своих ударных дронов в направлении Украины. Кроме того, на территории Беларуси могут действовать ретрансляторы, которые помогают российским войскам управлять беспилотниками.

Угроза из Беларуси для Украины — что известно

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский провел спецзаседание Ставки из-за угрозы наступления России на Черниговском и Киевском направлениях. На основе разведданных Украина готовит ответы на все сценарии и увеличит силы на севере, а МИД и разведка получили задание по дополнительному влиянию на Беларусь.

21 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не планирует втягиваться в войну против Украины. По его словам, Минск может принять участие в боевых действиях только в случае непосредственной агрессии или нападения на белорусскую территорию.

