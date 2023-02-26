У Лукашенко раскрыли секретные данные и сообщили, сколько белорусов готовы мобилизовать в случае войны

Население Беларуси, как свидетельствуют последние данные, составляет около 9,3 млн человек.

В Беларуси могут мобилизовать для нужд армии в случае перехода страны на "военные рельсы" 1,5 млн человек.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает провластное издание БЕЛТА.

Силовик Лукашенко заявил, что "весь народ при необходимости должен стать на защиту Родины".

"Если взять по численности военные организации государства, возможно, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не вооруженных сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы", — заявил Вольфович.

По его словам, ответственность за формирование "отрядов народного ополчения" возложена на местные органы власти. В то же время территориальные органы МВД Беларуси будут руководить этими так называемыми "отрядами".

Вольфович говорит, что это структура, которая будет оказывать силовикам "помощь" на местах в выполнении "заданий общественного порядка" и других заданий в соответствии с военным положением.

К слову, последние опубликованные данные свидетельствуют, что население Беларуси составляет около 9,3 млн. человек. По данным Международного института стратегических исследований за 2022 год, профессиональная армия страны насчитывает около 48 тысяч военнослужащих и около 12 тысяч пограничников.

Как сообщалось, в Беларуси провели специфические учения учащихся. В городе Орша военные учат учащихся разгонять акции протеста.

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Следует отметить, что диктатор Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает Россию и ее лидера Владимира Путина в полномасштабной войне против Украины. Именно из Беларуси 24 февраля 2022 года на Киев вышли первые танки.

Также Беларусь предоставила России разрешение на использование своей территории для транспортировки военной техники РФ, размещения военных баз, оттуда оккупанты неоднократно массированно обстреливали Украину. Кроме того, в РБ находятся российские военные на якобы так называемых учениях с армией Беларуси.

По состоянию на данный момент, по данным командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, в приграничных районах Украины дислоцируются в общей сложности 14,5 тысяч белорусских и российских военных, которые якобы проводят тренировки. Это количество недостаточно для наступления на северное направление.

Сам Лукашенко 23 февраля заявлял, что больше не видит "угрозы" со стороны Украины. Он говорит, что не замечает концентрацию украинских войск у границы РБ.

Между тем, Украина на границе с Беларусью и Россией усиливает меры безопасности и строит и совершенствует систему инженерного обустройства государственной границы.

Кроме того, Украина расширит заминированную территорию на 2 километра вдоль украино-российской и украино-белорусской границы. Кроме того, на участке будет введен специальный пограничный режим.

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