У Лукашенко заявили, что Беларусь рискует потерять государственность из-за санкций ЕС

В то же время Макей говорит, что Евросоюз может "навсегда потерять Беларусь".

Представитель режима Александра Лукашенко заявил, что Беларусь из-за санкций Европейского Союза, мол, может потерять свою государственность.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью одному из телеканалов.

По его убеждению, мол, в ЕС не все согласны с утверждением санкций против Беларуси. Против ограничений, по его словам, выступают "здравомыслящие коллеги".

"Потому что в конечном счете никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не произошло, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это совершенно не в интересах" Европы", — высказался Макей.

Напомним, 2 декабря США ввели новые санкции против Беларуси. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Александр Лукашенко своим заявлением о намерениях посетить незаконно оккупированный Крым "сжег все мосты" из Украиной.

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