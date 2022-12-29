У Лукашенко заявляют о падении ракеты на территории Беларуси: что об этом говорят в Воздушных силах ВСУ

В Беларуси вроде бы упала часть ракеты от ЗРК С-300.

Командование Воздушных сил очень осторожно комментирует информацию о падении ракеты на территории Беларуси под чач массированной атаки РФ. Спикер ведомства Юрий Игнат заявил, что верить режиму Лукашенко, как и режиму Путина, не стоит.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире 24 канала.

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Он отметил, что вскоре украинская сторона проведет объективный контроль ситуации и последствий очередной атаки РФ и сообщит информацию об этом инциденте.

"В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств — какие-то обломки могут попадать. Но все эти факты — следствие российской агрессии и ракетных атак России", — заметил Игнат.

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Во время крайней массированной атаки РФ якобы ракета упала на территорию Беларуси. Государственное информационное агентство "Белта", которое считается приближенным к пресс-службе Лукашенко, быстро назвали ракету украинской. В настоящее время на месте уже работают белорусские военные и следователи.

Пока неизвестно, была ли она сбита или упала сама. По информации местных изданий, ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области.

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