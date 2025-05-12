У Макрона высмеяли российские фейки о "наркотиках" во время поездки в Киев

Макрон / © Associated Press

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В Офисе президента Франции Эммануэля Макрона отреагировали на очередной фейк, распространяемый российскими пропагандистами. В этот раз ложь относилась к недавнему визиту лидеров «коалиции решительных» в Киев.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт (X) Елисейского дворца.

На видео Макрон в компании канцлера Германии Фридриха Мерца быстро забирает со стола что-то белое, похожее на бумажку или салфетку, и кладет в карман. Это стало поводом для многочисленных сообщений с предположениями, что политики якобы пытались скрыть пакетик с кокаином.

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Европейские лидеры во время поездки в Киев / © Associated Press

Эксперты отмечают, что подобные манипуляции — часть более широкой информационной кампании, направленной на дискредитацию западных лидеров и снижение доверия к международной поддержке Украины.

Напомним, 10 мая Макрон , Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев, чтобы провести встречу в рамках «коалиции желающих».

На перроне киевского вокзала их встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Это первая поездка канцлера Германии Фридриха Мерца в Украину. Кроме того, впервые все четыре лидера совместно прибыли в столицу.

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