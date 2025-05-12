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У Макрона высмеяли российские фейки о "наркотиках" во время поездки в Киев
Во Франции опровергли «пакетик» в кармане Макрона, назвав это фейком против международной поддержки Украины.
В Офисе президента Франции Эммануэля Макрона отреагировали на очередной фейк, распространяемый российскими пропагандистами. В этот раз ложь относилась к недавнему визиту лидеров «коалиции решительных» в Киев.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт (X) Елисейского дворца.
На видео Макрон в компании канцлера Германии Фридриха Мерца быстро забирает со стола что-то белое, похожее на бумажку или салфетку, и кладет в карман. Это стало поводом для многочисленных сообщений с предположениями, что политики якобы пытались скрыть пакетик с кокаином.
Эксперты отмечают, что подобные манипуляции — часть более широкой информационной кампании, направленной на дискредитацию западных лидеров и снижение доверия к международной поддержке Украины.
Напомним, 10 мая Макрон , Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев, чтобы провести встречу в рамках «коалиции желающих».
На перроне киевского вокзала их встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Это первая поездка канцлера Германии Фридриха Мерца в Украину. Кроме того, впервые все четыре лидера совместно прибыли в столицу.