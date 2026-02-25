Ядерное оружие / © Getty Images

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили о риске распространения ядерного оружия.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление чиновника Елисейского дворца журналистам в среду, 25 февраля.

«Мы живем в период, который принципиально способствует распространению ядерного оружия», — сказал чиновник, добавив, что давление на международный режим нераспространения растет.

Эти комментарии прозвучали накануне речи президента Франции Эммануэля Макрона относительно ядерной доктрины Франции, запланированной на 2 марта. Ожидается, что он предоставит больше деталей о том, как ядерное оружие Франции может способствовать безопасности Европы.

Ранее такие страны, как Германия и Швеция, публично подтвердили переговоры с Францией по ядерному сдерживанию.

«Мы явно наблюдаем разрушение всего, что осталось от системы контроля над вооружениями», — подчеркнул чиновник Елисейского дворца, добавив, что страны, обладающие ядерным оружием, больше не избегают военных конфронтаций, указав на Индию и Пакистан.

Как известно, Китай также настаивает на увеличении своего ядерного арсенала — США оценивают, что Пекин может иметь 1000 ядерных боеголовок к 2030 году — а другие страны, такие как Иран, стремятся разработать собственные.

Французский чиновник обратил внимание на нескрываемое желание некоторых стран Европы и Азии иметь собственное ядерное оружие.

Хотя названия стран не назывались, известно, что в Южной Корее и Японии продолжаются переговоры относительно того, стоит ли им разрабатывать собственные ядерные средства сдерживания. Ранее в этом месяце президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна должна начать разработку ядерной обороны, учитывая угрозу со стороны Москвы.

«Еще одной причиной [риска распространения] является ощущение неуверенности в ряде стран, особенно когда политические изменения между различными игроками означают, что те, кто считал, что может полагаться на гарантии, больше не имеют в них уверенности», — добавил он, намекая на внешнюю политику Вашингтона при президенте Дональде Трампе.

Напомним, недавно, российская разведка придумала якобы подготовку Великобритании и Франции к передаче Украине ядерных компонентов. Комментируя этот «вброс», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с прямыми угрозами ядерными ударами по странам Запада и украинским объектам.

Кроме этого, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва проведет переговоры с США из-за мифического ядерного оружия Украины. Мол, эти планы повлияют на позицию страны-агрессора в процессе мирного урегулирования в войне.

В Великобритании ответили на обвинения со стороны РФ, назвав заявления российской разведки ложными. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что распространение фейков о ядерных бомбах является «очевидной попыткой Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине».

В Институте изучения войны (ISW) считают, что безосновательными утверждениями Службы внешней разведки РФ о том, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Украине «грязную бомбу» или ядерное оружие, Москва в очередной раз стремится усилить риторику относительно ядерной эскалации