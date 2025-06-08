У Маска - ПТСР от Белого дома и он "совершил ошибку" - утверждает его отец Эррол

Отец Илона Маска Эррол Маск / © Associated Press

Реклама

Отец Илона МаскаЭррол Маск заявил, что его сын страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) из-за опыта сотрудничества с Белым домом и сожалеет о том, что помог Дональду Трампу переизбраться.

Об этом сообщает издание The Sun.

Эррол Маск, которому 79 лет, сделал эти заявления в Москве, где планирует принять участие в форуме, организованном лицами из окружения Владимира Путина.

Реклама

По словам Эррола, Илон сейчас уставший, подавленный и считает, что совершил ошибку, поддержав Трампа. Маск-старший отметил, что его сын пережил пять месяцев непрерывного стресса, и в конце концов оказался в конфликте с Трампом, с которым ранее имел тесные отношения.

«На данный момент Илон склонен признать, что совершил ошибку. Он уставший, он в стрессе», — сказал Эррол Маск в комментарии российским СМИ — «Пять месяцев непрерывного стресса… И в итоге остались только он и Трамп… Они все еще не знают, что делать, поэтому ссорятся между собой».

Он сравнил ситуацию с разрывом в браке и добавил, что оба находятся в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Эррол также отметил, что Илон пытался «сделать все правильно» относительно нового законопроекта, но разошелся во взглядах с Трампом из-за чрезмерных уступок демократам в сфере государственных расходов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск пожертвовал 288 миллионов долларов на кампанию Трампа в 2024 году и некоторое время был советником в Белом доме. Однако после разногласий относительно налоговой и бюджетной политики между ними возник острый публичный конфликт.

Реклама

В соцсети X Илон даже опубликовал сообщение, в котором связал Трампа с Джеффри Эпштейном, однако позже удалил публикацию. Белый дом полностью опроверг это обвинение.

На этом фоне Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что не намерен возобновлять отношения с Маском: «Я так и думаю… Я не планирую с ним общаться».

Интересно, что Россия пытается воспользоваться ситуацией. В частности, близкий к Путину Дмитрий Медведев предложил «провести мирные переговоры между D и E» — Трампом и Маском — «за разумную плату» и даже принять оплату акциями Starlink.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также публично предложил Маску убежище в России, пообещав «надежных товарищей и полную свободу технического творчества».

Реклама

Эррол Маск, в свою очередь, похвалил Москву, заявив: «Кто бы ни проектировал этот город — настоящий гений. Эти величественные здания напоминают мне Древний Рим». Он также назвал западные представления о российской столице «чушью».

Напомним, альянс Трампа и Маска распался, превратив бывших союзников в заклятых врагов. Президент США был разочарован, обсуждая свой публичный разрыв с миллиардером и экс-главой DOGE.