"У меня дом затрясся": в Ростове произошла громкая "бавовна" (видео)

Звук взрыва слышали жители городов и сел даже в 200 км от Ростова. Очевидцы сообщают о вибрационной волне, и трясшихся домах.
В разных районах Ростова-на-Дону и области 16 февраля был слышен громкий взрыв. В результате сработали автомобильные сигнализации, тряслись стены и окна домов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.
Местные жители сообщили в полдень о звуке взрыва в Ростове. В то же время в местных властях региона сообщили, что ПВО в области не работала.
Очевидцы рассказали, что в момент взрыва в домах дрожали окна, стены и предметы, сработали сигнализации машин. Звук сравнивают с шумом самолета или ракеты.
"На Военведе (район города) был страшный грохот, машины засигналили, и балкон чуть не грохнул", – поделился один из свидетелей.
Кроме Ростова звук взрыва был слышен и в пригородах – Батайске, Чалтыре, а также в более отдаленных городах области – Шахты, Новочеркасск, Волгодонск (расстояние от Ростова более 200 км) и других населенных пунктах.
Звук был слышен также в станице Староминиска Краснодарского края. Грохот был такой, что стекла дрожали.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не прокомментировал ситуацию. Под последним постом в телеграм-канале жители региона пишут о звуке взрыва и просят объяснить, что произошло.
Местные жители сняли на видео, как по всему Ростову орет автомобильная сигнализация после звука взрыва. Звук взрыва был зафиксирован на видео и в городе Шахты. На фоне слышны крики детей, которые испугались.
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Где еще был слышен взрыв, кроме Ростова
Взрыв был слышен и в таких населенных пунктах: хутор Красный Крым, Ленинаван, Аксай, Шахты, Батайск, хутор Неруховка, Новочеркасск, Азов, Родионово-Несвитайский район, Гуково, Чалтырь, Цимлянск, Неклиновский район, Новошахтинск, Краснодарский край село Персиановское, Красный Сулин, Волгодонск, Рогожкино, Багаевский район.
Очевидцы рассказали о взрыве в Ростове
Россияне рассказали в соцсетях о звуке взрыва:
- "У меня дом тряхнуло".
- "У меня окна задрожали, Западный".
- "У нас дом дернулся очень сильно".
- "Что-то сильно шарахнуло, перед этим свистящий хрип был. + инфаркт"
- "На Военведе был страшный грохот, машины засигналили, и балкон чуть не упал".
- "Что-то у меня сердце стучать перестало".
- "Дом даже немного трясло, такое освещение было. И именно вибрационная волна".
- "Лежу на диване, телик смотрю, и бабах".
- "Меня в Суворовском качало на диване".
- "Сижу ем, и тут пабам, я даже поперхнулась".
- "Орбитальная (конечная). У меня дом затрясся, в окна долбило волной так сильно, что шторы закачались".
- "Горизонт", крыша ТЦ дрожала от грохота".
- "Аксай подпрыгнул дом".
К слову, 15 февраля громкие взрывы прогремели в Белгороде. Россияне утверждали об обстреле, по всему городу поразбрасывало обломки и были повреждены дома и авто. Могли погибнуть по меньшей мере шесть человек, еще 10 пострадали.
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