"У меня дом затрясся": в Ростове произошла громкая "бавовна" (видео)

Звук взрыва слышали жители городов и сел даже в 200 км от Ростова. Очевидцы сообщают о вибрационной волне, и трясшихся домах.

В разных районах Ростова-на-Дону и области 16 февраля был слышен громкий взрыв. В результате сработали автомобильные сигнализации, тряслись стены и окна домов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Местные жители сообщили в полдень о звуке взрыва в Ростове. В то же время в местных властях региона сообщили, что ПВО в области не работала.

Очевидцы рассказали, что в момент взрыва в домах дрожали окна, стены и предметы, сработали сигнализации машин. Звук сравнивают с шумом самолета или ракеты.

"На Военведе (район города) был страшный грохот, машины засигналили, и балкон чуть не грохнул", – поделился один из свидетелей.

Кроме Ростова звук взрыва был слышен и в пригородах – Батайске, Чалтыре, а также в более отдаленных городах области – Шахты, Новочеркасск, Волгодонск (расстояние от Ростова более 200 км) и других населенных пунктах.

Звук был слышен также в станице Староминиска Краснодарского края. Грохот был такой, что стекла дрожали.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не прокомментировал ситуацию. Под последним постом в телеграм-канале жители региона пишут о звуке взрыва и просят объяснить, что произошло.

Местные жители сняли на видео, как по всему Ростову орет автомобильная сигнализация после звука взрыва. Звук взрыва был зафиксирован на видео и в городе Шахты. На фоне слышны крики детей, которые испугались.

В Ростове раздался громкий взрыв: тряслись стены и "выли" авто

Читайте главные новости дня:

Где еще был слышен взрыв, кроме Ростова

Взрыв был слышен и в таких населенных пунктах: хутор Красный Крым, Ленинаван, Аксай, Шахты, Батайск, хутор Неруховка, Новочеркасск, Азов, Родионово-Несвитайский район, Гуково, Чалтырь, Цимлянск, Неклиновский район, Новошахтинск, Краснодарский край село Персиановское, Красный Сулин, Волгодонск, Рогожкино, Багаевский район.

Очевидцы рассказали о взрыве в Ростове

Россияне рассказали в соцсетях о звуке взрыва:

"У меня дом тряхнуло".

"У меня окна задрожали, Западный".

"У нас дом дернулся очень сильно".

"Что-то сильно шарахнуло, перед этим свистящий хрип был. + инфаркт"

"На Военведе был страшный грохот, машины засигналили, и балкон чуть не упал".

"Что-то у меня сердце стучать перестало".

"Дом даже немного трясло, такое освещение было. И именно вибрационная волна".

"Лежу на диване, телик смотрю, и бабах".

"Меня в Суворовском качало на диване".

"Сижу ем, и тут пабам, я даже поперхнулась".

"Орбитальная (конечная). У меня дом затрясся, в окна долбило волной так сильно, что шторы закачались".

"Горизонт", крыша ТЦ дрожала от грохота".

"Аксай подпрыгнул дом".

К слову, 15 февраля громкие взрывы прогремели в Белгороде. Россияне утверждали об обстреле, по всему городу поразбрасывало обломки и были повреждены дома и авто. Могли погибнуть по меньшей мере шесть человек, еще 10 пострадали.

Читайте также: