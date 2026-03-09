"У меня есть план на все": Трамп отреагировал на скачок цен на нефть из-за войны с Ираном

Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть план реагирования на резкий рост мировых цен на нефть, который произошел на фоне войны с Ираном.

Об этом он сказал в коротком телефонном интервью The New York Post.

По словам Трампа, администрация готова действовать в случае дальнейших экономических последствий конфликта.

Реклама

«У меня есть план на все случаи жизни, понятно? У меня есть план на все. Вы будете очень довольны», — заявил президент.

Впрочем, Трамп не раскрыл детали своего плана. Среди возможных вариантов, рассматриваемых администрацией, называют высвобождение нефти из стратегических резервов США.

Скачок цен на нефть

На фоне войны цены на нефть резко выросли. Стоимость нефти марки Brent временно поднималась до 119,5 долларов за баррель, после чего стабилизировалась на уровне более 100 долларов.

Для сравнения, 27 февраля, за день до начала конфликта, фьючерсы на Brent составляли 72,48 доллара за баррель.

Реклама

Эксперты объясняют рост цен тем, что Иран является одним из крупных производителей нефти, а боевые действия практически приостановили его поставки. Кроме того, поставки усложнились и из других стран Персидского залива — в частности, из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку их экспорт проходит через Ормузский пролив, расположенный вблизи зоны боевых действий.

Крупнейшие экономики Азии столкнулись с энергетическим кризисом, что заставляет правительства приостанавливать экспорт горючего и открывать стратегические резервы.

Война на Ближнем Востоке уже ощутимо влияет на рынки Европы. В Германии цены на бензин резко выросли — на отдельных заправках они превысили 2,4 евро за литр.

Напомним, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что из-за вероятного блокирования Ираном ключевой нефтегазовой транзитной артерии, которая проходит через Ормузский пролив, добычу нефти на Ближнем Востоке придется сократить. Следовательно, будет уменьшено производство горючего, что приведет к его реальному дефициту.