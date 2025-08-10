У министра случился инсульт в прямом эфире

Больница. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

У министра финансов Сербии Дарко Глишича случился инсульт во время прямого эфира, когда он был гостем утренней телепрограммы. Чиновник вдруг не смог ответить на вопрос ведущего, к нему вызвали врачей.

Об этом случае сообщило сербское издание Blic.

Инцидент произошел на телеканале Pink.

В сети опубликовали запись прямого эфира, на которой заметно, что министр пытается продолжить разговор, несмотря на проблемы со здоровьем. Но ведущие выразили обеспокоенность его состоянием.

Трансляцию прервали, после чего Дарко Глишича госпитализировали. К счастью, телестудия расположена недалеко от больницы.

После того, как министру сделали операцию, его посетил президент страны Александар Вучич.

Президент Сербии Александар Вучич навестил министра

«Сканирование показало, что было расслоение, разрыв сонной артерии на шее. Затем образовалась гематома в мозге, пока она не сгустилась и не вызвала инсульт», — рассказал он в эфире TV Prva.

По словам Вучича, министр говорит еще не совсем нормально, но прекрасно, что он говорит.

«Он двигает и правой рукой, и правой ногой, что является большими изменениями. Хорошо, что он смог сказать, когда начал чувствовать себя плохо», — отметил он.

