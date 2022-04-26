"У Молдовы могут быть очень большие неприятности": Арестович сказал, к кому следует обратиться из-за ситуации в Приднестровье

"У Молдовы могут быть очень большие неприятности": Арестович сказал, к кому следует обратиться из-за ситуации в Приднестровье

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что расположенные в непризнанном Приднестровье российские войска не способны захватить Кишинев, однако у Молдовы все же могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью к Румынии и Украине.

Молдова – ближайший сосед Украины, судьба которого нам далеко небезразлична, отметил Арестович.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 26 апреля.

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"Сегодня они (российские войска – ред.) нам влупили по мосту, который на Днестровском лимане, явно с желанием пресечь наши возможности перебрасывать туда войска. А значит, что мы должны предположить? Что могут приползти и попробовать какую-нибудь десантную операцию там организовать страшную с прямым забегом в Приднестровье", – рассказал Арестович.

Он добавил, что главное для Украины в этой ситуации – понимание того, что Россия добавила себе еще одно операционное направление.

Фейгин спросил у советника руководителя ОП, способны ли расположенные в непризнанном Приднестровье российские войска захватить Кишинев и насколько быстро?

"Да нет, ну куда захватывать Кишинев? Ну, пять-семь тысяч там есть. У Молдовы могут быть очень большие неприятности. И лучшее, что может сделать в этом смысле Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии. (…) То, что румыны – близкий к ним народ и захотят вступиться… А Румыния – страна НАТО, страна ЕС. Здесь может быть совсем весело", – рассказал Арестович.

"Ну и надо понимать и для нас, что Молдова – ближайший сосед, судьба которого нам далеко небезразлична. Мы всегда с молдовским народом стояли, стоим и будем стоять. Поэтому они могут к нам обращаться за помощью", – добавил советник руководителя президентского офиса.

"Мы справимся", – ответил он также на вопрос о том, сколько Украине понадобится сил, чтобы захватить Тирасполь.

Напомним, 25 апреля в приднестровском Тирасполе раздались взрывы возле так называемого Министерства госбезопасности непризнанной республики.

А 26 апреля неизвестные взорвали радиоцентр в непризнанном Приднестровье. В результате были выведены из строя две самые мощные антенны, которые транслировали российское радио.

Украинская разведка выяснила, что эти взрывы являлись спланированной провокацией спецслужб РФ. Однако, так называемая "власть" непризнанной республики вместе с Россией обвинили в провокациях Украину.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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