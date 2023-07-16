У мужчины дома обнаружили 40 человеческих черепов и кости: что он с ними делал

Агенты ФБР нашли 40 черепов и разные кости в доме мужчины из американского штата Кентукки в рамках расследования торговли человеческими останками с участием директора морга Гарвардской медицинской школы.

Об этом сообщает Insider.

В сообщении говорится, что задержанного зовут Джеймс Нотт и он был частью разветвленной сети, вовлеченной в "продажу и транспортировку полученных мошенническим путем человеческих останков".

Когда агенты ФБР прибыли в дом Нотта для обыска, они спросили его, есть ли дома другие люди. Нотт ответил: "Только мои мертвые друзья".

Агенты обыскали дом Нотта и обнаружили несколько человеческих черепов, положенных на мебель, а также сумку Гарвардской медицинской школы.

В этом широкомасштабном деле директора морга Гарвардской медицинской школы Седрика Лоджа обвиняют в продаже человеческих останков, которые это заведение получало как добровольные дары от родственников усопших.

Студенты Гарварда используют дарованные трупы для изучения различных медицинских процедур. Затем тела часто кремируют, а останки возвращают семьям или хоронят на медицинском кладбище университета.

По данным следствия, директор морга и его супруга продавали головы, мозги, кожу и кости через Интернет в штатах Пенсильвании и Массачусетсе.

По этому делу обвиняются еще три человека, среди которых — Джеймс Нотт. Он использовал общедоступную страницу Facebook под именем "Уильям Берк", чтобы размещать фотографии человеческих останков для продажи.

Напомним, в Кении пастор приказал своим последователям умереть голодной смертью, чтобы "встретиться с Иисусом". В результате жизнь самоубийством покончили более 300 человек.

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