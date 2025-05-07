У мужчины на голове вырос 13-сантиметровый "рог дьявола" - шокирующие подробности

Аномалия

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Мужчина в течение трех лет страдал от боли из-за необычного роста на затылке. В конце концов ему удалили огромный «рог дьявола» длиной в пять дюймов, который вызывал невыносимую боль при каждом прикосновении. Рост был удален под общим наркозом, и образец был отправлен на анализы для проверки на наличие рака.

Об этом пишет Мирror.

Этот человек, чья личность не была раскрыта, долгое время жил с болью из-за этого роста на голове. Сначала он не беспокоился, но постепенно рог начал увеличиваться в размерах, вызывая дискомфорт и даже мешавшую ему спать боль. По словам проводившего операцию хирурга Рузила Хурматуллина, пациент сначала не испытывал никакого дискомфорта, но когда рог начал расти, он стал заметно болезненным. Операция прошла без осложнений, и после ее завершения мужчина стал ощущать значительное облегчение. Ему также удалось возвратиться домой, восстанавливаясь с новым чувством свободы.

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Врач Хурматуллин, работающий в Набережных Челнах (Россия), отметил, что за свою 25-летнюю карьеру это была первая операция такого вида. Он подробно удалил рост, состоявший из скопления кератиновых клеток, образовавших твердую структуру, похожую на угол. Операция прошла под общим наркозом. Тщательно было очищено основание образования и сделано прижигание для предотвращения рецидива. Пациент быстро пришел в себя после операции и начал восстанавливаться дома.

Процесс роста этого образования начался еще в 2022 году, когда мужчина впервые заметил изменения на своей голове. малоизучен.

Редкость этого случая подтверждает и то, что ранее подобные случаи практически не фиксировались среди людей такого возраста. Из-за размера и характера образования, которое похоже на рог, врачи предполагают, что могут быть отклонения в развитии клеток кожи, которые приводят к таким экстремальным изменениям. Образование отправлено на дальнейшие тесты, чтобы определить, есть ли риск раковых клеток.

Сейчас мужчина чувствует себя гораздо лучше и начинает жить обычной жизнью без постоянной боли, которая беспокоила его в течение длительного времени.

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Этот случай не единственный. В 2024 году в противном случае врачи удалили из живота девочки огромную опухоль весом 8 фунтов, которая содержала волосы и зубы. Тумор был обнаружен еще в утробе матери и рос вместе с развитием ребенка.

Таким образом, эти случаи редки, но они доказывают, что медицинская наука продолжает сталкиваться с необычными и малоизученными явлениями в области развития новообразований. В частности, изучение таких случаев важно для дальнейших исследований и выявления возможных причин таких аномалий.

Напомним, в индийском городе Сагар мужчине удалили рог размером 10,2 сантиметра, выросший у него на голове.