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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«У нас дефицит, а продаем Америке»: россияне возмутились из-за топливного соглашения с США — что делает Кремль

На фоне дефицита горючего и атак по НПЗ россиян возмутила договоренность о поставках дизеля в США, а власти РФ начали публично успокаивать население.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Очереди на АЗС в России (иллюстративное фото)

Очереди на АЗС в России (иллюстративное фото) / © Associated Press

В России растет недовольство из-за планов экспорта дизельного топлива в США на фоне внутреннего дефицита и высоких цен. В Кремле тем временем пытаются убедить население, что новое соглашение не усугубит ситуацию на российском топливном рынке.

На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW).

Россияне в соцсетях возмущаются тем, что Москва собирается поставлять топливо в США тогда, когда внутри РФ аграрии и обычные потребители сталкиваются с дефицитом и высокими ценами.

«Пока у нас в стране фермеры вынуждены покупать дизель по космическим ценам, плюс имеем дефицит этого горючего, мы берем и продаем его Америке. Зима уже не за горами, середина октября, атаки по НПЗ происходят постоянно, а дефицит огромен.

Многие пишут: нам нужны деньги, есть горючее — давайте продавать. Но увидите ли вы эти деньги? От этого станут ниже цены в магазинах, налоги или коммунальные платежи? Народ ощутит только проблемы, потому что эксперты уже прогнозируют удорожание дизельного горючего», — рассказывает один из россиян.

Кремль пытается успокоить россиян

По данным ISW, 12 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экспорт российского дизельного горючего в США в рамках новой договоренности якобы не повлияет на внутренний рынок.

Уже 13 октября он провел совещание с представителями российских министерств энергетики и транспорта и нефтяных компаний. Ведомствам поручили ужесточить меры по обеспечению регионов горючим и реагировать на колебания цен.

Аналитики напоминают, что в последние месяцы Россия уже сталкивалась с острым дефицитом горючего, который вызвал недовольство в разных регионах страны.

По мнению ISW, Кремль пытается заранее снизить общественную обеспокоенность из-за возможных последствий нового соглашения с США.

В то же время аналитики предполагают, что Москва может поставить выполнение договоренностей с Вашингтоном выше стабильности внутреннего топливного рынка, поскольку рассчитывает использовать это соглашение для продвижения собственных интересов в контексте войны против Украины.

Соглашение Трампа и Путина по поводу российского дизеля — последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и другие страны.

По данным Axios, в Вашингтоне это решение связывалось с отказом Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Сам Трамп также заявлял, что лично просил Владимира Зеленского не атаковать предприятия, связанные с производством и переработкой дизтоплива.

В СМИ отмечали, что договоренность по поводу российского дизеля появилась на фоне попыток США активизировать переговоры о завершении войны в Украине.

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