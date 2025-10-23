"У нас есть один ресурс, который мы могли бы предоставить украинцам" — экс-премьер Польши

© Getty Images

Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер, занимавший этот пост с 2001 по 2004 год, его страна имеет «единственный ресурс, который можно было бы предоставить Украине — это молодежь призывного возраста».

Об этом Миллер сказал в эфире местного телевидения.

Он добавил, что странно видеть, как миллионы юношей покинули Украину и не участвуют в защите своей страны.

«Часто это люди, которые не так уехали нелегально, как просто не вернулись. Но ни в коем случае они не находятся в Украине и не находятся на фронте», — сказал Миллер.

По его словам, польские правоохранители могли бы контролировать пребывание таких украинцев, что, по его мнению, более эффективно, чем принудительная мобилизация внутри страны.

Ранее говорилось, что в Польше население готовят к потенциальной войне с Россией.

В стране все больше гражданских участвуют в курсах выживания, посещают стрелковые полигоны и проходят военные учения, готовясь к возможному нападению РФ.