ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

"У нас есть один ресурс, который мы могли бы предоставить украинцам" — экс-премьер Польши

Лешек Миллер предложил вариант задержания украинцев в Польше.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"У нас есть один ресурс, который мы могли бы предоставить украинцам" — экс-премьер Польши

© Getty Images

Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер, занимавший этот пост с 2001 по 2004 год, его страна имеет «единственный ресурс, который можно было бы предоставить Украине — это молодежь призывного возраста».

Об этом Миллер сказал в эфире местного телевидения.

Он добавил, что странно видеть, как миллионы юношей покинули Украину и не участвуют в защите своей страны.

«Часто это люди, которые не так уехали нелегально, как просто не вернулись. Но ни в коем случае они не находятся в Украине и не находятся на фронте», — сказал Миллер.

По его словам, польские правоохранители могли бы контролировать пребывание таких украинцев, что, по его мнению, более эффективно, чем принудительная мобилизация внутри страны.

Ранее говорилось, что в Польше население готовят к потенциальной войне с Россией.

В стране все больше гражданских участвуют в курсах выживания, посещают стрелковые полигоны и проходят военные учения, готовясь к возможному нападению РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie