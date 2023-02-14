"У нас есть свои люди в Кремле": украинская разведка сотрудничает со сторонниками "великой России" в окружении Путина

Союзники главы Кремля помогают ГУР не из-за дружеского отношения к Украине, а ради личной выгоды.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк сообщил, что люди из окружения главы Кремля Владимира Путина помогают украинской разведке.

Об этом говорилось в интервью Черняка греческому изданию Lefimerida.

По словам представителя ГУР, украинская разведка сотрудничает с людьми из окружения российского диктатора, которые там имеют статус сторонников "великой России".

"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "большой России". В окружении Путина немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины", — сказал он.

В то же время Черняк отметил, что приближенные лица к Путину помогают ГУР не из-за дружеского отношения к Украине, а для своей выгоды.

"Кто-то — чтобы спасти жизнь, кто-то — потому что он теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек начали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится", — отметил он.

Эти лица в Кремле способны свергнуть своего руководителя, однако только в случае достаточного ослабления диктатора. Пока пока об этом речь не идет, отметил Черняк.

Отметим, что бои в Донецкой и Луганской областях, где Россия начала свое наступление, ведутся очень тяжелые. ВСУ борются за "каждый метр земли".

Между тем эксперты отмечают, что в России настоящие протесты возможны только тогда, когда гражданам нечего будет есть, что раньше было в СССР, поэтому санкции — одно из основных средств давления мира и Украины.

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