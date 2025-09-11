"У нас каждый сам за себя": что поразило украинку в канадских школах

Украинская журналистка сравнила украинские и канадские школы Фото иллюстративный / © iStock

Канадские школы сосредоточены на обучении детей практическим жизненным навыкам, а не на формировании «вундеркиндов». Также в школах Канады детей учат, как жить, с помощью практических задач: сосчитать бюджет семьи или распорядиться миллионом долларов.

Украинская журналистка Анастасия Шкала, вместе с сыном переехавшая в Канаду, рассказала об этом в материале на OBOZ.UA.

Она отметила кардинальные различия в образовательных системах двух стран.

Канадская школа Фото: Анастасия Шкала

По ее словам, вместо стандартных задач в канадской школе учащимся могут предложить рассчитать семейный бюджет или даже распорядиться бюджетом в миллион долларов. Выполняя такие проекты, ребята учатся искать актуальные цены на автомобили, недвижимость и другие товары, а также рассчитывать налоговые вычеты.

Коллективная работа, а не «каждый сам за себя»

Журналистка отметила, что в канадской системе образования большой упор делается на групповые задачи, коллективные проекты и развитие коммуникационных навыков. Это существенно отличается от украинских школ, где, по ее словам, большинство работ индивидуальные, а «каждый сам за себя».

«Это то, что сложно нашим детям, потому что у нас в школах в большинстве своем все работы самостоятельные и единоличные. Поэтому наших людей ставит в тупик такое очень популярное здесь понятие, как networking. У нас каждый сам за себя, тут же отлаженные связи решают все», — подчеркнула Анастасия Шкала.

Именно поэтому, по ее мнению, украинцам бывает сложно адаптироваться к столь важной в Канаде концепции, как налаживание связей.

Кроме того, по ее словам, в канадских школах не принято дарить подарки педагогам. При этом учителя часто сами делают символические подарки детям, например, раздавая наклейки или мелкие сувениры.

