"У нас нет стремления к смене режима в Москве: Макрон заявил, что Франция не стремится воевать с "народом России"

После заявлений о возможности введения иностранных войск в Украину Макрон отметил, что Франция не находится в одной лодке с Украиной.
Франция не пребывает в состоянии войны с Россией, однако существует необходимость безопасности в Украине, ведь без этого не может быть безопасности Европы.
Об этом 6 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга с главой КНР, передает "Униан".
"Мы не находимся в состоянии войны с Россией... И у нас нет стремления к смене режима в Москве", — отметил Макрон.
Он сообщил, что "этот конфликт" оказывает влияние на европейскую безопасность и решимость ЕС поддерживать Украину "так долго и так много, как это необходимо".
"Без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы. Однако мы не находимся в одной лодке с Украиной", — заявил Макрон.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подвела итоги встречи с главой Китая Си Цзиньпином и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Там лидеры обсуждали войну России против Украины.
Читайте также:
- Глава Китая заявил, что Пекин готов работать для окончания войны в Украине.
- Макрон готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для "защиты ЕС" — СМИ
- ЕС необходима альтернатива НАТО для защиты населения: Франция хочет создать силы быстрого реагирования