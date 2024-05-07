"У нас нет стремления к смене режима в Москве: Макрон заявил, что Франция не стремится воевать с "народом России"

После заявлений о возможности введения иностранных войск в Украину Макрон отметил, что Франция не находится в одной лодке с Украиной.

Франция не пребывает в состоянии войны с Россией, однако существует необходимость безопасности в Украине, ведь без этого не может быть безопасности Европы.

Об этом 6 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга с главой КНР, передает "Униан".

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией... И у нас нет стремления к смене режима в Москве", — отметил Макрон.

Он сообщил, что "этот конфликт" оказывает влияние на европейскую безопасность и решимость ЕС поддерживать Украину "так долго и так много, как это необходимо".

"Без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы. Однако мы не находимся в одной лодке с Украиной", — заявил Макрон.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подвела итоги встречи с главой Китая Си Цзиньпином и главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Там лидеры обсуждали войну России против Украины.

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