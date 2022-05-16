"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией": в Кремле рассказали о разнице членства в НАТО

В Москве будут "внимательно следить" за событиями.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО отличается от Финляндии и Швеции потому, что Киев с Москвой якобы имеет "территориальный спор".
Об этом сообщает УП со ссылкой на комментарий Пескова "РИА Новости".
"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России возник бы территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента", — сказал Песков. .
По его словам, вступление в НАТО — вопрос серьезный, который вызывает в Кремле беспокойство.
"Мы будем внимательно следить, какими будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена абсолютно безусловно", — добавил он.
Напомним, в НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны в Украине.
Читайте также:
- Страшный сон Путина: НАТО еще ближе к границам России – вступают Финляндия и Швеция
- "Война в Украине скоро не завершится": МИД ФРГ сообщил о дальнейшей помощи стран НАТО
- Турция объявила условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
- "Начинается новая эра": процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может занять всего несколько недель