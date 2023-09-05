"У нас учение в Украине": Шойгу цинично объяснил, почему не проводят "Запад"

Россия в этом году не будет проводить масштабные военные учения "Запад", которые раньше никогда не отменяла.

Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, передают пропагандистские издания.

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У российского министра спросили, будет ли в этом году учение "Запад". Он цинично ответил: "Нет, в этом году мы имеем учение в Украине".

Какие причины отмены военных учений – Шойгу не объяснил.

Стоит добавить, что Беларусь и Россия проводили совместные обучение раз в два года. Учения проводились поочередно в двух странах. В Белоруссии они назывались "Запад". В последний раз их провели в 2021 году. 22 декабря прошлого года начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов анонсировал обучение "Запад-2023".

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