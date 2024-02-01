"У нас усталость от Орбана": Туск ответил, есть ли на Западе "усталость" от войны в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что в Брюсселе нет "усталости" от войны в Украине, а есть усталость от пророссийской политики венгерского коллеги Виктора Орбана.

Об этом польский премьер сказал он в четверг в Брюсселе журналистам по прибытии на заседание Европейского совета, передает Интерфакс.

"Я имею в виду, что проблем с так называемой усталостью от Украины точно нет. У нас усталость от Орбана в Брюсселе. Нам нужно решить так много проблем. Посмотрите на улицы не только в Брюсселе", — сказал он, раскритиковав игру Орбана.

Туск подчеркнул, что нет места ни одному компромиссу по вопросу Украины, борющейся против российской агрессии.

"Я не могу понять, не могу принять эту очень странную и очень эгоистическую игру Виктора Орбана. И нет места компромиссу по нашим принципам, таким как верховенство закона, и, конечно, нет места компромиссу по вопросу Украины", — подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, считает ли Орбана и Сиярто пророссийскими политиками.

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