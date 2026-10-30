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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"У нас все убили": Кремль обвинили в уничтожении независимой российской газеты

На сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление, в котором журналисты сообщили о прекращении работы и возложили ответственность за это на российские власти.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Россия

Россия / © iStock

В России прекратило работу одно из самых известных независимых СМИ страны — «Новая газета», которое на протяжении трёх десятилетий публиковало журналистские расследования о коррупции, нарушениях прав человека и злоупотреблениях со стороны российских чиновников. Редакция заявила, что российские власти и спецслужбы фактически вынудили издание закрыться, назвав случившееся «убийством» газеты.

Об этом сообщает BBC.

На сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление, в котором журналисты сообщили о прекращении работы и возложили ответственность за это на российские власти.

«У нас всех убили», — говорится в заявлении редакции.

Журналисты подчеркнули, что газета больше не может продолжать работу из-за действий российских государственных органов и спецслужб.

Одной из причин закрытия стало поступившее в редакцию распоряжение о выселении из помещения. Одновременно была отключена система, с помощью которой издание получало финансовые взносы от читателей. Это фактически лишило газету возможности финансировать подготовку и публикацию материалов.

В редакции назвали происходящее «скоординированным актом» и обвинили российский «репрессивный государственный аппарат» в целенаправленном уничтожении независимой журналистики.

«Права и свободы человека в стране уничтожены, а их защита приравнена к преступлению. Суды уничтожены вместе с правом. Наличие убеждений теперь считается государственной изменой», — заявили журналисты.

Шестеро журналистов этого издания были убиты

«Новая газета» завоевала репутацию одного из самых авторитетных независимых СМИ России благодаря расследованиям коррупции, нарушений прав человека и злоупотреблений властью.

Работа над такими материалами представляла серьезную опасность для журналистов. По данным редакции, за всю историю издания шестеро связанных с ним журналистов были убиты за выполнение профессионального и гражданского долга.

Среди них — известная журналистка Анна Политковская, которая писала, в частности, о войне в Чечне и преступлениях российских силовиков. Её застрелили в подъезде собственного дома в Москве 7 октября 2006 года.

Таким образом, прекращение работы газеты происходит на фоне длительной истории преследований её сотрудников и давления на независимую журналистику в России.

Давление усилилось после вторжения в Украину

Ситуация для «Новой газеты» и других независимых российских СМИ резко ухудшилась после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Вскоре после начала войны российские власти приняли ряд законов, предусматривающих наказание за распространение информации, противоречащей официальной позиции Кремля. В частности, преследованиям подверглись журналисты и граждане, критиковавшие вторжение и действия российского руководства.

Сама «Новая газета» лишилась лицензии, а доступ к её сайту заблокировали. Нескольких журналистов и авторов издания внесли в реестр «иностранных агентов» — статус, который российские власти используют для давления на критиков режима.

Несмотря на ограничения, редакция долгое время пыталась продолжать работу в сокращённом формате. Читатели, в частности, использовали VPN для обхода блокировки сайта.

Однако новые ограничения, лишение лицензии и утрата финансовых возможностей в конечном итоге поставили издание перед необходимостью прекратить свою деятельность.

В редакции провели обыски, главреда допросили

Давление на газету сопровождалось уголовными преследованиями её сотрудников.

Ранее в этом году правоохранительные органы провели обыск в редакции. Журналиста-расследователя Олега Ролдугина арестовали и обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации.

В рамках этого дела полиция также допросила главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. В его квартире провели обыск.

Эти события стали очередным этапом давления на издание, которое, несмотря на блокировку, судебные решения и преследования журналистов, продолжало публиковать критические материалы о российских властях.

Нобелевская премия не спасла

Одним из основателей «Новой газеты» в 1990-х годах был журналист Дмитрий Муратов, который много лет возглавлял редакцию.

В 2021 году он получил Нобелевскую премию мира за усилия по защите свободы выражения мнений, которую Нобелевский комитет назвал предпосылкой демократии и прочного мира.

Однако даже международное признание не уберегло журналиста от преследований со стороны российских властей: в 2023 году Муратова объявили «иностранным агентом».

В настоящее время сотрудники «Новой газеты» уже начали собирать вещи в редакции.

Как отмечает BBC, прекращение работы издания стало символическим завершением целой эпохи независимой российской журналистики и показательным признаком дальнейшего усиления авторитаризма в России.

Напомним, ранее в Москве задержали руководителя региональной организации Коммунистической партии РФ в Республике Коми, бывшего депутата Государственной думы Олега Михайлова. Его обвиняют в «оправдании терроризма».

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