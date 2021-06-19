"У нас все в порядке, только крокодилы гуляют": в Ялте из-за потопа в крокодиляриуме часть животных оказалась на свободе

Работники продолжают ловить рептилий.

В Ялте полностью затопило крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось. Работники продолжают ловить животных и уверяют, что в результате потопа никто не погиб.

Об этом сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко, передает Крим.Реалии.

"90% успели эвакуировать в Алушту. И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", — цитирует Жиленко "Криминформ".

После потопа в Ялте 70 крокодилов оказались на свободе. Вода размыла преграды в крокодиляриум и рептилии отправились в свободное плавание. Ждем веселых новостей pic.twitter.com/DpiECxc3IG — Highlander Freeman (@highlander_free) June 19, 2021

Местные СМИ сообщают, что после потопа в Ялте 70 крокодилов оказались на свободе. Вода затопила местный крокодиляриум буквально до потолка. Владелец рептилий Виктор Жиленко уточнил, что сверху в помещении оставалось 20 сантиметров пространства от потолка, благодаря чему все, кто хотел выжить, плавали и дышали.

В то же время на Instagram странице Ялитнського крокодиляриума заверили, что ситуация стабилизируется. "Непростое занятие ловить крокодилов. Ялтинцы и гости Крыма не переживайте никто не убежал! В целом, ситуация налаживается, город быстро восстанавливают после стихийного бедствия! Все хорошо!", — говорится в сообщении.

Вчерашний потоп в Ялте стал сильнейшим за столетие — выпало более 135 миллиметров осадков (при месячной нормы 42 мм). Последний раз столь сильно Ялта страдала от затопления 1922 года, когда выпало более 190 миллиметров осадков.

Ранее глава российской администрации Ялты Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших в результате затопления города. Позже стало известно, что еще один человек погиб.

Напомним, оккупированный Крым штормит. Вслед за Керчью непогода накрыла Ялту: курорт закрыли, ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуируют людей. По данным местных СМИ, за сутки в разных частях полуострова выпала двухмесячная норма осадков. Читайте все, что известно о ситуации в материале ТСН.ua.

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