"У нас забирают все": в батальоне "Сибирь" рассказали, почему воюют против России

Свое несогласие с кремлевским режимом и убийством мирных украинцев бойцы выразили достаточно четко – пошли воевать на сторону Украины.

Военные батальона "Сибирь" противостоят России и Владимиру Путину на территории Украины. Добровольцы отмечают, что не хотят быть причастны к страшным преступлениям, которые агрессор совершает в нашем государстве.

Об этом бойцы рассказали в интервью "Радио Свобода".

В батальоне "Сибирь" рассказали, почему воюют против Путина

Тюрьма народов должна быть уничтожена

По словам одного из воинов, у представителей коренных народов все забирают. Живут все бедно, они даже не газифицированы.

"Сколько можно верить? Россия как была при СССР, таковой и осталась при Путине. Им выгодно выставлять нас – бурят, якутов, алтайцев, тувинцев – варварами. Мы уже устали от этого, от зависимости от РФ. Я хочу независимости для своей республики, решать свою судьбу сам", – говорит доброволец Геннадий.

Как отмечает военный "Ганди", деятельность батальона поможет в том, чтобы "империя" в конце концов развалилась. Народы должны жить не под колониальным гнетом, а для самих себя.

"Чтобы они развивались, процветали и их никто не удручал. Я не хочу быть соучастником тех страшных преступлений, которые моя страна совершала, убивая тысячи украинцев", – подчеркнул он.

Почему "Сибирь" пошла против Путина: аргументы добровольцев

"Зачем нам этот Крым, если у нас есть свои полуострова, которые нужно развивать";

"Я стремился попасть в Украину даже как волонтер, разбирать завалы";

"Россия – это маскарад. Мы живем... А они показывают совсем по-другому. Смотреть даже противно и приторно";

"Город Тита. Там прямо в центре есть район, где нуждаются в деревянный туалет, а потом весной это все тает. Они ходят прямо по говну, можно сказать. Я понял, что мирный протест ни к чему не приводит";

"Я три раза был в Москве, три раза был "чуркой", "узкоглазым", "китайцем". Кем угодно, но не гражданином";

"Они (сограждане, воюющие против Украины – ред.) – коллаборанты, фашисты, манкурты, подчиняющиеся только деньгам и владельцам, Путину".

Напомним, Вооруженные силы Украины сформировали батальон "Сибирь", полностью состоящий из граждан России. Они настроены воевать против вторжения президента-диктатора Владимира Путина.

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